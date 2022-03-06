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Ракурс
Российский истребитель над Харьковом уничтожила Нацгвардия – эффектное видео

Российский истребитель над Харьковом уничтожила Нацгвардия — эффектное видео

6 мар 2022, 19:26
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У небі над Харковом сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-25. Радісна подія сталася 6 березня о 18.15.

Знищити техніку із зенітно-ракетного комплексу вдалося підрозділу Національної гвардії України. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що літак упав у районі Кулиничів. Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. За іншими повідомленнями, пілота шукають.

Удень повідомлялося про ще один збитий Су-25.Російські окупанти спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту.



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Над містом майже постійно одночасно перебувають 5−7 штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Источник: Ракурс


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