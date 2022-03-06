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Російський винищувач над Харковом знищила Нацгвардія – ефектне відео
Російський винищувач над Харковом знищила Нацгвардія — ефектне відеоhttps://racurs.ua/ua/n168023-rosiyskyy-vynyschuvach-nad-harkovom-znyschyla-nacgvardiya-efektne-video.htmlРакурс
У небі над Харковом сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-25. Радісна подія сталася 6 березня о 18.15.
Знищити техніку із зенітно-ракетного комплексу вдалося підрозділу Національної гвардії України. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Зазначається, що літак упав у районі Кулиничів. Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. За іншими повідомленнями, пілота шукають.
Удень повідомлялося про ще один збитий Су-25.Російські окупанти спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту.
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Над містом майже постійно одночасно перебувають 5−7 штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.
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