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Ракурс
Юрий Пилипко, фото: Гостомельский поселковый совет

Оккупанты убили главу Гостомельской общины

7 мар 2022, 09:26
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Окупанти вбили голову Гостомельської територіальної громади Юрія Пилипка, коли він роздавав хліб та ліки місцевим жителям.

Разом з Пилипком загинули також двоє його побратимів — Руслан Карпенко та Іван Зоря. Про це повідомляє прес-служба Гостомельської селищної ради.

Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених, — зазначається в повідомленні.

З огляду на ситуацію, жителів Гостомеля на поховання не запрошують, проте просять помолитися за загиблого.



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Перше повідомлення про загибель Пилипка з’явилося 3 березня. Тоді стверджувалося, що окупанти розстріляли Пилипка у дворі його будинку. Проте згодом виявилося, що він вижив, хоча й дійсно потрапив під обстріл разом із групою волонтерів, один з котрих загинув.

Юрий Пилипко, фото: Гостомельский поселковый совет

Источник: Ракурс


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