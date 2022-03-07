Окупанти вбили голову Гостомельської громади

Юрій Пилипко, фото: Гостомельська селищна рада

https://racurs.ua/ua/n168035-okupanty-vbyly-golovu-gostomelskoyi-gromady.html

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Окупанти вбили голову Гостомельської територіальної громади Юрія Пилипка, коли він роздавав хліб та ліки місцевим жителям.

Разом з Пилипком загинули також двоє його побратимів — Руслан Карпенко та Іван Зоря. Про це повідомляє прес-служба Гостомельської селищної ради.

Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених, — зазначається в повідомленні.

З огляду на ситуацію, жителів Гостомеля на поховання не запрошують, проте просять помолитися за загиблого.

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Перше повідомлення про загибель Пилипка з’явилося 3 березня. Тоді стверджувалося, що окупанти розстріляли Пилипка у дворі його будинку. Проте згодом виявилося, що він вижив, хоча й дійсно потрапив під обстріл разом із групою волонтерів, один з котрих загинув.