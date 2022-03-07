Три сценарії закінчення війни Росії проти України назвали експерти

Три сценарії закінчення війни назвали експерти. Фото:

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Війна Росії проти України може завершитися за трьома сценаріями.

Перший сценарій є найжорсткішим, а два інших — більш м’які, однак найменш ймовірні. Про це заявив американський журналіст Томас Фрідман, повідомляє The New York Times.

Перший сценарій:

Якщо санкції Заходу не зупинять Путіна та його оточення, то він докладе максимальних зусиль, щоб знищити Україну. Цей сценарій може призвести до військових злочинів таких масштабів, яких Європа не бачила з часів нацистів.

Фрідман зазначив, що сучасний світ ще не стикався з лідером, який би обвинувачувався у військових злочинах такого рівня, а його країна мала б територію, що охоплює 11 часових поясів.

Другий сценарій:

Санкції проти РФ почнуть діяти та обидві сторони будуть змушені піти на компроміс. Україна відмовиться від вступу в НАТО, а Росія виведе свої війська з територій, які контролюються армією РФ. США та союзники з Європи погодяться зняти всі недавно введені економічні антиросійські санкції. На думку Томаса Фрідмана, цей сценарій малоймовірний, тому що він вимагатиме від Путіна, по суті, визнання того, що він не зміг реалізувати свої плани щодо України.

Третій сценарій:

Росіяни повстануть проти диктатора та повалять Путіна. Цей сценарій аналітик вважає найменш імовірним.

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Нагадаємо, Росія 24 лютого розпочала війну в Україні, а щодня загарбники вчиняючи воєнні злочини. Окупанти на цьому не збираються зупинятися — Міністерство оборони РФ 6 березня анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Джерело: The New York Times