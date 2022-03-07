Три сценария окончания войны России против Украины назвали эксперты

Три сценария окончания войны назвали эксперты. Фото:

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Ракурс

Война России против Украины может завершиться по трем сценариям.

Первый сценарий является самым жестким, а два других — более мягкие, однако наименее вероятные. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман, сообщает The New York Times.

Первый сценарий:

Если санкции Запада не остановят Путина и его окружение, то он приложит максимальные усилия, чтобы уничтожить Украину. Этот сценарий может привести к военным преступлениям таких масштабов, каких Европа не видела со времен нацистов.

Фридман отметил, что современный мир еще не сталкивался с лидером, который бы обвинялся в военных преступлениях такого уровня, а его страна имела бы территорию, которая охватывает 11 часовых поясов.

Второй сценарий:

Санкции против РФ начнут действовать и обе стороны будут вынуждены пойти на компромисс. Украина откажется от вступления в НАТО, а Россия выведет свои войска с территорий, которые контролируются армией РФ. США и союзники из Европы согласятся снять все недавно введенные экономические антироссийские санкции. По мнению Томаса Фридмана, этот сценарий маловероятен, потому что он потребует от Путина, по сути, признания того, что он не смог реализовать свои планы в отношении Украины.

Третий сценарий:

Россияне восстанут против диктатора и свергнут Путина. Этот сценарий аналитик считает наименее вероятным.

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Напомним, Россия 24 февраля начала войну в Украине, а ежедневно захватчики совершая военные преступления. Оккупанты на этом не собираются останавливаться — Министерство обороны РФ 6 марта анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Источник: New York Times