Президент нагородив голів ОДА та мерів за оборону країни і присвоїв звання містам-героям

Президент Зеленський нагородив орденами голів обласних та міських адміністрацій за оборону своїх громад.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення до українців 6 березня.

Зокрема, нагороджено голів:

Серед міських голів відзначено мера Харкова Терехова, Миколаєва — Сенкевича, Чернігова — Атрошенка, Сум — Лисенка, Херсона — Колихаєва, Мелітополя — Федорова та Нової Каховки — Коваленка.

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Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста. Нашу свободу. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. Знайдемо кожну сволоту. Яка стріляла по нашим містам. По нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Окрім могили, — сказав у зверненні Зеленський.