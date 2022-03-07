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Ракурс
ДжаВолына — в Луцке создали катапульту для «коктейлей Молотова» (ВИДЕО)

ДжаВолына — в Луцке создали катапульту для «коктейлей Молотова» (ВИДЕО)

7 мар 2022, 13:25
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До зустрічі ворога готуються в усіх регіонах України. Рашистам готують «коктейлі Молотова» з перших днів війни.

У Луцьку місцеві жителі створили пристрій для точного «бомбування» російської бронетехніки — катапульту для «коктейлів Молотова».

У мережі з’явилося відео випробувань такої новітньої техніки народного «оборонпрому». «Бандера-смузі» діє! На Волині новинку назвали на кшталт вже легендарних американських ПТРК «Джавелін» — ДжаВолина.



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Раніше «Ракурс» повідомляв про випадки успішного застосування «молотових» у боротьбі з російською агресією.

Источник: Ракурс


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