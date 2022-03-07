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ДжаВолина - у Луцьку створили катапульту для коктейлів Молотова
ДжаВолина — у Луцьку створили катапульту для «коктейлів Молотова» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168058-djavolyna-u-lucku-stvoryly-katapultu-dlya-kokteyliv-molotova-video.htmlРакурс
До зустрічі ворога готуються в усіх регіонах України. Рашистам готують «коктейлі Молотова» з перших днів війни.
У Луцьку місцеві жителі створили пристрій для точного «бомбування» російської бронетехніки — катапульту для «коктейлів Молотова».
У мережі з’явилося відео випробувань такої новітньої техніки народного «оборонпрому». «Бандера-смузі» діє! На Волині новинку назвали на кшталт вже легендарних американських ПТРК «Джавелін» — ДжаВолина.
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Раніше «Ракурс» повідомляв про випадки успішного застосування «молотових» у боротьі з російською агресією.