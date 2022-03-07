Оккупанты снизили интенсивность наступления – глава Минобороны

https://racurs.ua/n168059-okkupanty-snizili-intensivnost-nastupleniya-glava-minoborony.html

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За 11 днів війни українській військові зламали натиск загарбника, тому окупанти суттєво знизити інтенсивність бойових дій.

Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак, — заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував останні звідні дані. Фіксуються спроби окупантів перегрупуватися та сконцентрувати сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Маріуполі ворог намагається створити гуманітарну кризу, щоб зупинити протести містян. 140 тис. українців повернулися з країн ЄС. Десятки тисяч із них вже у лавах Сил територіальної оборони.

Іноземний легіон України по всьому світу отримав понад 20 тис. звернень від іноземців, а кількість іноземців, які хочуть захищати Україну, зростає. Міжнародні партнери продовжують збільшувати обсяги постачання озброєння.

За попередні три дні закуплено понад 50 тис. бронежилетів та шоломів, частина з них уже в Україні. За словами міністра оборони, основними напрямками, на які РФ планує наступ, є Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Україна намагається домовитись про відкриття гуманітарних коридорів, але Олексій Резніков додав, що це непросте завдання.

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