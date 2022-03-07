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Ракурс
Британский офтальмологический центр работает бесплатно для украинцев, получивших ранения

Британский офтальмологический центр работает бесплатно для украинцев

7 мар 2022, 13:48
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Сообщаем, что Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи, в режиме 24/7. Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов.

Деятельность клиники согласована с Министерством здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы!

Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации онлайн. Информация на нашем сайте https://eyes.ua/и по телефонам:

  • +38 (044) 2307070
  • +38 (068) 2307070
  • +38 (099)230 7070

Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно.



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С уважением основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер.

Источник: Ракурс


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