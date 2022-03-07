Ракурсhttps://racurs.ua/
Британский офтальмологический центр работает бесплатно для украинцев, получивших ранения
Британский офтальмологический центр работает бесплатно для украинцевhttps://racurs.ua/n168062-britanskiy-oftalmologicheskiy-centr-rabotaet-besplatno-dlya-ukraincev.htmlРакурс
Сообщаем, что Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи, в режиме 24/7. Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов.
Деятельность клиники согласована с Министерством здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы!
Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации онлайн. Информация на нашем сайте https://eyes.ua/и по телефонам:
- +38 (044) 2307070
- +38 (068) 2307070
- +38 (099)230 7070
Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно.
.
С уважением основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер.