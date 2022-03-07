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Каких решений ждет Украина от суда в Гааге – заявление
Каких решений ждет Украина от суда в Гааге — заявлениеhttps://racurs.ua/n168080-kakih-resheniy-jdet-ukraina-ot-suda-v-gaage-zayavlenie.htmlРакурс
Суд ООН у Гаазі розглядає справу щодо неіснуючого «геноциду» російськомовних в Україні. Наша держава очікує від суду ухвалення чотирьох тимчасових заходів.
Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, йдеться у статті «Європейської правди».
Зокрема, Україна просить суд ухвалити такі тимчасові заходи:
- Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
- Росія негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується «запобігання» чи «покарання» за нібито вчинення Україною геноциду.
- Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.
- Країна-агресор звітує суду про виконання цього наказу.
Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю суд якнайшвидше видати ваш наказ, — заявила Золотарьова.
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Як повідомлялося, у цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.
Джерело: «Європейська правда»