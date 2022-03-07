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Ракурс
Яких рішень чекає Україна від суду в Гаазі – заява

Яких рішень чекає Україна від суду в Гаазі — заява

7 бер 2022, 16:51
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Суд ООН у Гаазі розглядає справу щодо неіснуючого «геноциду» російськомовних в Україні. Наша держава очікує від суду ухвалення чотирьох тимчасових заходів.

Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, йдеться у статті «Європейської правди».

Зокрема, Україна просить суд ухвалити такі тимчасові заходи:

  • Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
  • Росія негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується «запобігання» чи «покарання» за нібито вчинення Україною геноциду.
  • Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.
  • Країна-агресор звітує суду про виконання цього наказу.

Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю суд якнайшвидше видати ваш наказ, — заявила Золотарьова.



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Як повідомлялося, у цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.

Джерело: «Європейська правда»

Джерело: Ракурс


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