Яких рішень чекає Україна від суду в Гаазі – заява

https://racurs.ua/ua/n168080-yakyh-rishen-chekaie-ukrayina-vid-sudu-v-gaazi-zayava.html

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Суд ООН у Гаазі розглядає справу щодо неіснуючого «геноциду» російськомовних в Україні. Наша держава очікує від суду ухвалення чотирьох тимчасових заходів.

Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, йдеться у статті «Європейської правди».

Зокрема, Україна просить суд ухвалити такі тимчасові заходи:

Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є «запобігання і покарання» нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Росія негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується «запобігання» чи «покарання» за нібито вчинення Україною геноциду.

Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.

Країна-агресор звітує суду про виконання цього наказу.

Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю суд якнайшвидше видати ваш наказ, — заявила Золотарьова.

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Як повідомлялося, у цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.

Джерело: «Європейська правда»