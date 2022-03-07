«Русский мир» сжег церковь 1873 года на Киевщине

https://racurs.ua/n168081-russkiy-mir-sjeg-cerkov-v-1873-godu-na-kievschine-video.html

Ракурс

Війна Росії, країни-терориста, проти України триває. Сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву. Там триває пожежа. Відеозапис оприлюднив у Фейсбук фотокореспондент Ян Доброносов.

Попали нам у церкву… Уже все, немає більше у Заворичах церкви, — розповідає на відео місцевий мешканець.

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Заворичі — село у Калитянській селищній територіальній громаді Броварського району Київської області, яке розташоване за 40 км від Броварів та за 70 км від Києва. У 1873 році там збудували церкву Святого Георгія, яка пережила радянську окупацію та існувала дотепер.

Свято-Георгіївська церква належала до Бориспільської єпархії УПЦ патріархату окупантів.