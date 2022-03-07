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Ракурс
“Рускій мір” спалив церкву 1873 року на Київщині

«Рускій мір» спалив церкву 1873 року на Київщині (ВІДЕО)

7 бер 2022, 17:11
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Війна Росії, країни-терориста, проти України триває. Сьогодні у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці поцілили у церкву. Там триває пожежа. Відеозапис оприлюднив у Фейсбук фотокореспондент Ян Доброносов.

Попали нам у церкву… Уже все, немає більше у Заворичах церкви, — розповідає на відео місцевий мешканець.

Заворичі — село у Калитянській селищній територіальній громаді Броварського району Київської області, яке розташоване за 40 км від Броварів та за 70 км від Києва. У 1873 році там збудували церкву Святого Георгія, яка пережила радянську окупацію та існувала дотепер.



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Свято-Георгіївська церква належала до Бориспільської єпархії УПЦ патріархату окупантів.

Джерело: Ракурс


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