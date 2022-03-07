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Ракурс
Третий «Панцирь-С1» фашистов поймала тероборона Николаевщины

Третий «Панцирь-С1» фашистов поймала тероборона Николаевщины (ВИДЕО)

7 мар 2022, 18:23
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Територіальна оборона Збройних сил України на Миколаївщині встановила рекорд — впіймала третій «панцерник» фашистських окупантів РФ. Йдеться про російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Успіхами захисників України похвалився очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Баштанська територіальна оборона ставить рекорди. Третій «панцерник» за 10 днів, — написав Кім.

Чиновник також оприлюднив відео з трофеєм.



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Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив, що українські військові відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище — під контролем українців. Також у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили три колони окупантів поблизу Миколаєва.

Источник: Ракурс


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