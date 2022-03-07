Третій “Панцир-С1” фашистів спіймала тероборона Миколаївщини

https://racurs.ua/ua/n168085-tretiy-pancyr-s1-fashystiv-spiymala-teroborona-mykolayivschyny-video.html

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Територіальна оборона Збройних сил України на Миколаївщині встановила рекорд — впіймала третій «панцерник» фашистських окупантів РФ. Йдеться про російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Успіхами захисників України похвалився очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Баштанська територіальна оборона ставить рекорди. Третій «панцерник» за 10 днів, — написав Кім.



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Чиновник також оприлюднив відео з трофеєм.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив, що українські військові відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище — під контролем українців. Також у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили три колони окупантів поблизу Миколаєва.