Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Третій “Панцир-С1” фашистів спіймала тероборона Миколаївщини

Третій «Панцир-С1» фашистів спіймала тероборона Миколаївщини (ВІДЕО)

7 бер 2022, 18:23
999

Територіальна оборона Збройних сил України на Миколаївщині встановила рекорд — впіймала третій «панцерник» фашистських окупантів РФ. Йдеться про російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Успіхами захисників України похвалився очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Баштанська територіальна оборона ставить рекорди. Третій «панцерник» за 10 днів, — написав Кім.



.

Чиновник також оприлюднив відео з трофеєм.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив, що українські військові відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище — під контролем українців. Також у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили три колони окупантів поблизу Миколаєва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів