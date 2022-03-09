Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Терроборона Черниговщины превратила в пепел колонну РФ

Терроборона Черниговщины превратила в пепел колонну РФ (ФОТО)

9 мар 2022, 10:47
999

Територіальна оборона Збройних сил України, яка охороняє Чернігівську область, перетворила на попіл колону техніки військових злочинців Росії. Про це 9 березня повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб також оприлюднив фото знищеної військової техніки окупантів.

Zондеркоманди потрапили в засідку, і більше не зможуть стріляти по жінках та дітях.



.

Нагадаємо, під Харковом українські військові знищили позиції артилерії російських терористів, які систематично обстрілювали житлові квартали на околиці міста. Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі й кинув техніку. Частина особового складу окупантів переховується у лісових масивах в напрямку Бєлгорода. Місцеве населення просять бути обачними та сприяти пошуку терористів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров