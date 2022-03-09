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Ракурс
Тероборона Чернігівщини перетворила на попіл колону окупантів

Тероборона Чернігівщини перетворила на попіл колону окупантів (ФОТО)

9 бер 2022, 10:47
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Територіальна оборона Збройних сил України, яка охороняє Чернігівську область, перетворила на попіл колону техніки військових злочинців Росії. Про це 9 березня повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб також оприлюднив фото знищеної військової техніки окупантів.

Zондеркоманди потрапили в засідку, і більше не зможуть стріляти по жінках та дітях.



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Нагадаємо, під Харковом українські військові знищили позиції артилерії російських терористів, які систематично обстрілювали житлові квартали на околиці міста. Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі й кинув техніку. Частина особового складу окупантів переховується у лісових масивах в напрямку Бєлгорода. Місцеве населення просять бути обачними та сприяти пошуку терористів.

Джерело: Ракурс


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