Тероборона Чернігівщини перетворила на попіл колону окупантів

https://racurs.ua/ua/n168170-teroborona-chernigivschyny-peretvoryla-na-popil-kolonu-okupantiv-foto.html

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Територіальна оборона Збройних сил України, яка охороняє Чернігівську область, перетворила на попіл колону техніки військових злочинців Росії. Про це 9 березня повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб також оприлюднив фото знищеної військової техніки окупантів.

Zондеркоманди потрапили в засідку, і більше не зможуть стріляти по жінках та дітях.

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Нагадаємо, під Харковом українські військові знищили позиції артилерії російських терористів, які систематично обстрілювали житлові квартали на околиці міста. Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі й кинув техніку. Частина особового складу окупантів переховується у лісових масивах в напрямку Бєлгорода. Місцеве населення просять бути обачними та сприяти пошуку терористів.