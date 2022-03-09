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Ракурс
Украинцы решили напомнить Nestle о войне Путина - компания еще работает в РФ

Украинцы решили напомнить Nestle о войне Путина — компания еще работает в РФ

9 мар 2022, 12:35
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Повномасштабне вторгнення фашистської Росії в Україну триває. Водночас небайдужі громадяни продовжують «допомагати» міжнародному бізнесу виходити з російського ринку з метою посилення економічної блокади країни-агресора.

Зокрема, українці звертаються до компанії Nestle в усіх соціальних мережах із закликом вийти з Росії.

Українське місто Маріуполь перебуває в оточенні військових злочинців РФ. Люди залишилися без доступу до води та їжі. Тим часом, Nestle продовжує працювати в Росії і постачати продукцію. Перестаньте торгувати з агресором, — закликають українці.



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Громадяни просять іноземні компанії не вести бізнес на крові й не спонсорувати вбивство українських дітей і беззбройних людей.

Нагадаємо, понад 200 міжнародних компаній вже покинули російський ринок у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Источник: Ракурс


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