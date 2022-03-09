Українці вирішили нагадати Nestle про війну Путіна — компанія ще працює в РФhttps://racurs.ua/ua/n168181-ukrayinci-vyrishyly-nagadaty-nestle-pro-viynu-putina-kompaniya-sche-pracuie-v-rf.htmlРакурс
Повномасштабне вторгнення фашистської Росії в Україну триває. Водночас небайдужі громадяни продовжують «допомагати» міжнародному бізнесу виходити з російського ринку з метою посилення економічної блокади країни-агресора.
Зокрема, українці звертаються до компанії Nestle в усіх соціальних мережах із закликом вийти з Росії.
Українське місто Маріуполь перебуває в оточенні військових злочинців РФ. Люди залишилися без доступу до води та їжі. Тим часом, Nestle продовжує працювати в Росії і постачати продукцію. Перестаньте торгувати з агресором, — закликають українці..
Громадяни просять іноземні компанії не вести бізнес на крові й не спонсорувати вбивство українських дітей і беззбройних людей.
Нагадаємо, понад 200 міжнародних компаній вже покинули російський ринок у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.