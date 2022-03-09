Россия должна уйти из украинских территорий, ее ждут репарации – Джонсон

https://racurs.ua/n168188-rossiya-doljna-uyti-iz-ukrainskih-territoriy-ee-jdut-reparacii-djonson.html

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Війна Росії проти України триває. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід зробив помилку в 2014 році.

Партнери намагалися ввести мирні переговори, намагаючись нормалізувати відносини з Росією у рамках нормандського формату. Про це пише «Укрінформ».

Я не бачу жодного шляху, жодних можливостей, щоб ми могли повернутися до нормальних відносин без повного залишення Росією територій, які вона захопила та без сплати репарацій, — наголосив британський прем'єр.

Джонсон додав, що хотів би знайти якесь дипломатичне вирішення. Однак «складно знайти можливість для ведення серйозних переговорів із кимось, хто зараз атакує і нищить твою країну».

Я переконаний: якщо ми залишимося єдиними в підтримці героїчного опору українців, то Путін остаточно програє, — вважає політик.



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За його словами, після поразки Росії потрібно працювати над тим, щоб відбудувати Україну, створити для неї новий план Маршалла.

Джерело: «Укрінформ»