Семья Путина уже в Ужгороде - как Минцифра смеется над фейками росСМИ

https://racurs.ua/n168187-semya-putina-uje-v-ujgorode-kak-mincifra-smeetsya-nad-feykami-rossmi.html

Ракурс

Війна РФ проти України триває й в інформаційному полі. Сьогодні заступник глави Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков відреагував на фейк, поширений фашистською пропагандистською мережею про те, що він разом з родиною «виїхав до Москви і підтримує війну РФ проти України».

На ці марення росЗМІ Кремля Борняков відповів «ексклюзивом» про те, що родина агресора Володимира Путіна перебуває в Ужгороді.

.