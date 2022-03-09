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Родина Путіна перебуває в Ужгороді - як Мінцифра сміється з фейків росЗМІ
Родина Путіна перебуває в Ужгороді — як Мінцифра сміється з фейків росЗМІhttps://racurs.ua/ua/n168187-rodyna-putina-perebuvaie-v-ujgorodi-yak-mincyfra-smiietsya-z-feykiv-roszmi.htmlРакурс
Війна РФ проти України триває й в інформаційному полі. Сьогодні заступник глави Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков відреагував на фейк, поширений фашистською пропагандистською мережею про те, що він разом з родиною «виїхав до Москви і підтримує війну РФ проти України».
На ці марення росЗМІ Кремля Борняков відповів «ексклюзивом» про те, що родина агресора Володимира Путіна перебуває в Ужгороді.
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Путін заявив, що його родина перебуває в Ужгороді та підтримує Борнякова. РІА «Новости» — забирайте ексклюзив, — написав чиновник на власній Фейсбук-сторінці.