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Ракурс
Родина Путіна перебуває в Ужгороді - як Мінцифра сміється з фейків росЗМІ

Родина Путіна перебуває в Ужгороді — як Мінцифра сміється з фейків росЗМІ

9 бер 2022, 14:03
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Війна РФ проти України триває й в інформаційному полі. Сьогодні заступник глави Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков відреагував на фейк, поширений фашистською пропагандистською мережею про те, що він разом з родиною «виїхав до Москви і підтримує війну РФ проти України».

На ці марення росЗМІ Кремля Борняков відповів «ексклюзивом» про те, що родина агресора Володимира Путіна перебуває в Ужгороді.



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Путін заявив, що його родина перебуває в Ужгороді та підтримує Борнякова. РІА «Новости» — забирайте ексклюзив, — написав чиновник на власній Фейсбук-сторінці.

Джерело: Ракурс


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