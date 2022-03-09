Родина Путіна перебуває в Ужгороді - як Мінцифра сміється з фейків росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n168187-rodyna-putina-perebuvaie-v-ujgorodi-yak-mincyfra-smiietsya-z-feykiv-roszmi.html

Ракурс

Війна РФ проти України триває й в інформаційному полі. Сьогодні заступник глави Міністерства цифрової трансформації України Олександр Борняков відреагував на фейк, поширений фашистською пропагандистською мережею про те, що він разом з родиною «виїхав до Москви і підтримує війну РФ проти України».

На ці марення росЗМІ Кремля Борняков відповів «ексклюзивом» про те, що родина агресора Володимира Путіна перебуває в Ужгороді.

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