Еще один Су-27 РФ с киевского неба направился в ад

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Повномасштабна війна РФ проти України триває, й наші захисники дають гідну відсіч фашистським літакам у небі. Так, 9 березня під Києвом вдалося збити черговий багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-27, який належить до авіації Повітряно-космічних сил країни-агресора Росії.

Пілот катапультувався, але не вижив. Про це повідомив у Телеграм екс-радник глави МВС Антон Геращенко.

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Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії вказало, що українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів проти сучасних російських бойових літаків, що, ймовірно, завадило росіянам досягти будь-якого рівня контролю над повітрям. Бої на північний захід від Києва тривають, а російські війська не можуть досягти жодного суттєвого прориву.