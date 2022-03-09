У сбитых летчиков РФ не раскрываются парашюты. Разведка убеждает - это не случайность

https://racurs.ua/n168215-u-sbityh-letchikov-rf-ne-raskryvautsya-parashuty-razvedka-ubejdaet-eto-ne-sluchaynost.html

Ракурс

У збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути.

Головне управління розвідки Міноборони переконує, що така ситуація не є випадковою. В ГУР МО нагадали, що днями українська система ППО збила російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.

Цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.

Розвідники ретельно вивчають уламки цього і раніше збитих літаків російських фашистів. Попередньою: однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

На перший погляд, це парадоксальний висновок. Однак, виходячи з того, що російським матерям для задоволення геополітичних амбіцій кремлівського карлика Путіна належить розгорнути воістину стаханівський рух з народження не дітей, а танкістів, артилеристів та фахівців інших військових спеціальностей, багато тисяч яких стали добривом для українських чорноземів, такий варіант виключати повністю не варто, — йдеться в повідомленні українських розвідників.