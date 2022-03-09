У збитих льотчиків РФ не розкриваються парашути. Розвідка переконує - це не випадковість

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У збитих льотчиків РФ не розкриваються парашути. Розвідники переконують - це не випадковість
У збитих льотчиків РФ не розкриваються парашути. Розвідка переконує - це не випадковістьhttps://racurs.ua/ua/n168215-u-zbytyh-lotchykiv-rf-ne-rozkryvautsya-parashuty-rozvidka-perekonuie-ce-ne-vypadkovist.htmlРакурс
У збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути.
Головне управління розвідки Міноборони переконує, що така ситуація не є випадковою.
В ГУР МО нагадали, що днями українська система ППО збила російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув.
Цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.
Розвідники ретельно вивчають уламки цього і раніше збитих літаків російських фашистів. Попередньою: однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.
На перший погляд, це парадоксальний висновок. Однак, виходячи з того, що російським матерям для задоволення геополітичних амбіцій кремлівського карлика Путіна належить розгорнути воістину стаханівський рух з народження не дітей, а танкістів, артилеристів та фахівців інших військових спеціальностей, багато тисяч яких стали добривом для українських чорноземів, такий варіант виключати повністю не варто, — йдеться в повідомленні українських розвідників.
Вони нагадують, що російські льотчики скидають бомби на міста і села, тому є військовими злочинцями, яких засудять на великий тюремний термін.
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Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду усьому світу — це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особіста (спадкоємця «залізного Фелікса» та дрібного Путіна) трохи «підправити» парашут. А російські жінки — вони ще понароджують. Це ж не вперше.