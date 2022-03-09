Winston, Victoria’s Secret, Discovery — поражение россиян санкционным оружием продолжается

https://racurs.ua/n168219-winston-victoria-s-secret-discovery-porajenie-rossiyan-sankcionnym-orujiem-prodoljaetsya.html

Ракурс

Ураження росіян санкційною зброєю триває. 9 березня значна кількість світових брендів знову оголосили про вихід з ринку РФ.

Discovery призупинить трансляцію 15 телеканалів в Росії, зокрема, HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport. Телеканал Eurosport вже 9 березня припинить трансляцію в Росії.

ЄС запроваджує заборону на надання Білорусії банкнот євро. Вже від сьогодні в Росії тимчасово призупиняють роботу магазини Victoria’s Secret. Співробітництво з російськими спортсменами призупинив французький виробник лиж Rossignol.

Візові центри Норвегії у РФ зупинили приймання документів, а Естонія розглядає питання зупинення віз росіянам.

Одна з найбільших тютюнових компаній світу британська Imperial Brands призупинила всі операції в Росії, в тому числі зупинила виробництво на заводі у Волгограді, припинила продажі і маркетингову діяльність. Imperial Brands володіє правами на бренди цигарок Winston, Davidoff, West, Montecristo.

Компанія Mothercare, для якої російський ринок складає чверть світових роздрібних продажів, зупинила всі операції в Росії включно з відвантаженням товарів для майбутніх мам і дітей.

Уряд Великої Британії ввів заборону на експорт в Росію продуктів і технологій авіаційної і космічної промисловості.

До переліку компаній, які вже покинули сферу громадського харчування в Росії, додалась американська Papa John’s International, яка призупинила всі корпоративні операції, маркетингову та бізнес-підтримку російського ринку. Однак бренд Papa John’s все одно існуватиме в Росії, всі її ресторани належать незалежним франчайзі та головному франчайзі, який контролює операції та забезпечує запаси та інгредієнти.