Winston, Victoria's Secret, Discovery — ураження росіян санкційною зброєю триває

Winston, Victoria’s Secret, Discovery — ураження росіян санкційною зброєю триваєhttps://racurs.ua/ua/n168219-winston-victoria-s-secret-discovery-urajennya-rosiyan-sankciynou-zbroieu-tryvaie.htmlРакурс
Ураження росіян санкційною зброєю триває. 9 березня значна кількість світових брендів знову оголосили про вихід з ринку РФ.
Discovery призупинить трансляцію 15 телеканалів в Росії, зокрема, HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport. Телеканал Eurosport вже 9 березня припинить трансляцію в Росії.
ЄС запроваджує заборону на надання Білорусії банкнот євро.
Вже від сьогодні в Росії тимчасово призупиняють роботу магазини Victoria’s Secret. Співробітництво з російськими спортсменами призупинив французький виробник лиж Rossignol.
Візові центри Норвегії у РФ зупинили приймання документів, а Естонія розглядає питання зупинення віз росіянам.
Одна з найбільших тютюнових компаній світу британська Imperial Brands призупинила всі операції в Росії, в тому числі зупинила виробництво на заводі у Волгограді, припинила продажі і маркетингову діяльність. Imperial Brands володіє правами на бренди цигарок Winston, Davidoff, West, Montecristo.
Компанія Mothercare, для якої російський ринок складає чверть світових роздрібних продажів, зупинила всі операції в Росії включно з відвантаженням товарів для майбутніх мам і дітей.
Уряд Великої Британії ввів заборону на експорт в Росію продуктів і технологій авіаційної і космічної промисловості.
До переліку компаній, які вже покинули сферу громадського харчування в Росії, додалась американська Papa John’s International, яка призупинила всі корпоративні операції, маркетингову та бізнес-підтримку російського ринку. Однак бренд Papa John’s все одно існуватиме в Росії, всі її ресторани належать незалежним франчайзі та головному франчайзі, який контролює операції та забезпечує запаси та інгредієнти.
Профільні комітети Держдуми вже готові запропонувати держрегулювання цін на продукти харчування, ліки, дитячі товари, будівельні матеріали та побутову хімію, зоотовари та іншу продукцію.
За даними Єльської школи менеджменту, після вторгнення в Україну російський ринок вже покинули або оголосили про намір зробити це приблизно 230 міжнародних компаній. Те, що відбувається, в Єльській школі менеджменту порівнюють з корпоративним бойкотом режиму апартеїду в ПАР у 1980-х роках.