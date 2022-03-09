В «Дії» запустят регистрацию поврежденного и разрушенного имущества

https://racurs.ua/n168220-v-diyi-zapustyat-registraciu-povrejdennogo-i-razrushennogo-imuschestva.html

Ракурс

Уряд реагує на війну в Україні та збитки, які вона спричинила економіці та людям.

Вже за тиждень у додатку «Дія» Кабмін планує розпочати реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І щойно війна буде завершена ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог, — сказав на брифінгу 9 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд формуємо нові резерви та акумулює ресурси для ЗСУ.

8 березня відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн. Також Національний банк України ухвалив рішення про викуп військових облігацій Уряду ще на 20 млрд грн.

В «Дії» з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення «єДокумент». Шмигаль пообіцяв, що воно буде «дуже гнучким»: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

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«єДокумент» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії».

Уряд також створює резерв продовольства. Держава викупить зерно та інші запасів в обсягах річного споживання всією країною. Це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю харчових продуктів.