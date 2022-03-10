МВФ и США выделят Украине миллиарды долларов помощи. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n168223-dengi-dlya-ukrainy-mvf-i-ssha-vydelyat-milliardy-dollarov-pomoschi.html

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Палата представників США проголосувала за виділення Україні 13,6 млрд дол.

Американський Конгрес ухвалив законопроект «Про державне фінансування». Американські конгресмени проголосували за цю допомогу Україні вже зараз, оскільки тому що 11 лютого закінчується термін прийняття рішень щодо держфінансування. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що майже 6,5 млрд дол. з цієї суми передбачається на військову допомогу, а решта грошей підуть на гуманітарну та економічну допомогу.

Крім того, Рада виконавчих директорів МВФ затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрд дол. Допомога виділяється за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI) й повинна допомогти профінансувати першочергові видатки державного бюджету та підтримати платіжний баланс України. Про це повідомили в Національному банку України.

Голова НБУ Кирило Шевченко зазначив, що Київ вдячний Фонду за швидку реакцію на звернення української влади. У Нацбанку сподіваються, що всі процедури, пов’язані з надходженням коштів, завершаться якнайшвидше.

Зазначається, що Rapid Financing Instrument надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами для збалансування платіжного балансу, зокрема, в результаті військових конфліктів. RFI розроблений для випадків, коли початок повноцінної програми економічних реформ неможливий.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вже є перші рішення, які стосуються відбудови України. Існують домовленості між найбільшими фінансовими інституціями заради підтримки України. Також вже є рішення про невідкладну допомогу і «про десятки мільярдів доларів на відбудову України після війни».

Джерело: CNN