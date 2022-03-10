Российская Федерация вышла из Совета Европы. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/n168231-rossiyskaya-federaciya-obyavila-o-vyhode-iz-soveta-evropy.html

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Росія вирішила вийти з Ради Європи. У Москві наголосили, що РФ більше не має наміру брати участь у діяльності Ради Європи, бо країни Заходу нібито підривають роботу цієї організації.

Окупантам привиділося, що недружні Росії держави Євросоюзу й НАТО, «зловживаючи своєю абсолютною більшістю» в Комітеті міністрів Ради Європи, «продовжують лінію на руйнування РЄ та загального гуманітарно-правового простору в Європі». Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії, передає ТАСС.

Московити наголошують, що РФ не хоче миритися з «підривними діями». Дипломати країни-агресора зазначили, що не братимуть участі у перетворенні Ради Європи «на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування».

Як відомо, 25 лютого через війну Росії проти України Рада Європи зупинила членство Російської Федерації у двох органах — у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи.

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Нагадаємо, Дмитро Медведєв заявляв, що припинення членства Росії в Раді Європи є хорошою можливістю відновити в Росії смертну кару.

Джерело: ТАСС