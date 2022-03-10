Роспропаганда заявила о гибели Арсена Авакова. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n168248-rospropaganda-zayavila-o-gibeli-avakova-eks-glava-mvd-otreagiroval.html

Ракурс

Російські ЗМІ поширили фейк про загибель колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Пропагандисти заявили, що екс-міністр загинув кілька днів тому у Харкові внаслідок удару російських військових. Це повідомлення з’явилося в РосЗМІ у четвер, 10 березня. Через деякий час екс-глава МВС України дивом знищив фейк у своєму Telegram.

Хрін вам. Не дочекаєтеся, — зазначив він.



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Аваков додав, що зараз знаходиться в Києві і готується до її оборони від російських окупантів. Наголосив, що хотів би спершу побачити як здохне Путін та розвалиться Росія.

Нагадаємо, Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.