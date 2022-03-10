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Ракурс
ВСУ сбили российский бомбивший Ирпень Су-25, самолет идентифицировали (ФОТО)

ВСУ сбили российский бомбивший Ирпень Су-25, самолет идентифицировали (ФОТО)

10 мар 2022, 15:06
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В мережі оприлюднили фотодокази щодо знищення чергового російського штурмовика Су-25.

Пілот ймовірно не зміг катапультуватися. Він загинув, повідомляє «Мілітарний».

Регіон, у якому збили Су-25, не повідомляється. Поблизу літака знайшли обвуглений труп пілота, шолом російського військового суттєво пошкоджений.

ЗСУ збили російський Су-25СМ – літак ідентифікували

На уламках помітили бортовий номер літака — RF-91969. Це дозволило ідентифікувати модифікацію та належність літака до конкретної військової частини.

Як виявилося, українські військові збили модернізований Су-25СМ, який належить до 18 гвардійського винищувального авіаполку (Чернігівка, Приморський край). Це не перший літак з цього полку, який збили українці.

ЗСУ збили російський Су-25СМ – літак ідентифікували



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Саме цей полк атакував 2 березня 2022 року цивільні будинки в місті Ірпінь, Бучанського району. Тоді військові збили літак з бортовим номером RF-91961.

ЗСУ збили російський Су-25СМ – літак ідентифікували

Источник: Ракурс


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