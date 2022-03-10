ЗСУ збили російський Су-25СМ – літак ідентифікували

https://racurs.ua/ua/n168251-zsu-zbyly-rosiyskyy-su-25-yakyy-bombyv-irpin-litak-identyfikuvaly-foto.html

Ракурс

В мережі оприлюднили фотодокази щодо знищення чергового російського штурмовика Су-25.

Пілот ймовірно не зміг катапультуватися. Він загинув, повідомляє «Мілітарний».

Регіон, у якому збили Су-25, не повідомляється. Поблизу літака знайшли обвуглений труп пілота, шолом російського військового суттєво пошкоджений.

На уламках помітили бортовий номер літака — RF-91969. Це дозволило ідентифікувати модифікацію та належність літака до конкретної військової частини.

Як виявилося, українські військові збили модернізований Су-25СМ, який належить до 18 гвардійського винищувального авіаполку (Чернігівка, Приморський край). Це не перший літак з цього полку, який збили українці.

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Саме цей полк атакував 2 березня 2022 року цивільні будинки в місті Ірпінь, Бучанського району. Тоді військові збили літак з бортовим номером RF-91961.