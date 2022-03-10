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Ракурс
Китай не дремлет - Пекин хочет купить российские гиганты на пике падения их цены

Китай не дремлет — Пекин хочет купить российские гиганты на пике падения их цены

10 мар 2022, 15:36
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Китай хоче скористатися рекордним падінням вартості російських гігантів, таких як «Газпром» і «Русал», щоб купити їх.

Bloomberg 10 березня повідомляє, що Пекін веде переговори з держфірмами China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., China Aluminum Corp. of China і China Minmetals Corp. щодо можливостей такого сценарію.

Влада Китаю також міркує про те, як не потрапити під санкції та пояснити такі дії економічним інтересом, а не підтримкою війни РФ проти України.



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Тим часом телекомпанія CNN розповіла, що китайські державні медіа розповідають про «спеціальну військову операцію» в Україні та повторюють повідомлення російської пропаганди про біологічну зброю.

Путіна називають захисником Росії. Офіційна влада КНР з осудом дій РФ не виступала.

Источник: Ракурс


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