Китай не дрімає - Пекін хоче купити російські гіганти на піку падіння їхньої ціни

https://racurs.ua/ua/n168253-kytay-ne-drimaie-pekin-hoche-kupyty-rosiyski-giganty-na-piku-padinnya-yihnoyi-ciny.html

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Китай хоче скористатися рекордним падінням вартості російських гігантів, таких як «Газпром» і «Русал», щоб купити їх.

Bloomberg 10 березня повідомляє, що Пекін веде переговори з держфірмами China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., China Aluminum Corp. of China і China Minmetals Corp. щодо можливостей такого сценарію.

Влада Китаю також міркує про те, як не потрапити під санкції та пояснити такі дії економічним інтересом, а не підтримкою війни РФ проти України.

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Тим часом телекомпанія CNN розповіла, що китайські державні медіа розповідають про «спеціальну військову операцію» в Україні та повторюють повідомлення російської пропаганди про біологічну зброю.

Путіна називають захисником Росії. Офіційна влада КНР з осудом дій РФ не виступала.