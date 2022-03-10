Чи хочуть українці дружити з росіянами після війни – опитування

https://racurs.ua/ua/n168252-chy-hochut-ukrayinci-drujyty-z-rosiyanamy-pislya-viyny-opytuvannya.html

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Війна в Україні поставила остаточну крапку в дружніх стосунках з країною-окупантом. 42% українців впевнені, що відновлювати дружні стосунки з росіянами після закінчення війни не варто.

На півдні України не вірять у нормалізацію відносин 36% громадян, на сході — 38%, в центрі — 43%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Найбільш категоричними у цьому питанні виявилися мешканці західних областей — там 49% громадян не вірять у можливість повернення дружніх стосунків України та РФ.

Водночас 22% українців розглядають можливість відновлення дружніх стосунків між державами не менше, ніж через 20−30 років після завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

18% стверджують, що нормалізація стосунків між українцями та росіянами може бути можливою лише через 10−15 років після настання миру.

Натомість 12% українців впевнені, що відновлення дружби є можливим вже через декількох років після війни. Лише 6% українців не змогли відповісти на питання про відновлення відносин між країнами.

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Дослідження проводилося 8−9 березня серед 1 тис. 200 українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.