Вылетевшие из территории РБ бомбы убили двух белорусов в Коростене (ВИДЕО)

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Бомбовий удар фашисти завдали по місту Коростень у Житомирській області. Під час обстрілу загинула одна людина, дві особи отримали несумісні з життям опіки.

Серед постраждалих — два громадяни Білорусі, які тимчасово зупинилися у Коростені. Про це під час брифінгу 10 березня повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.

Результати обстрілу з літаків ви можете побачити: фактично зруйновані всі приміщення. На жаль, є загиблий, два чоловіки у лікарні з дуже значними опіками, які не сумісні з життям, тому фактично троє загиблих людей, — повідомив він.

За словами мера, білоруси «не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки та будуть бомбити місто». Вони планували виїжджати з Білорусі та попросили тимчасовий прихисток у Коростені.

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Нагадаємо, за даними ДСНС, опівночі 10 березня у Коростені внаслідок авіаційного удару по території цілісного майнового комплексу сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів.