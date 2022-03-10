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Ракурс
Украинские защитники захватили 10 рабочих танков на Черниговщине (ФОТО)

Украинские защитники захватили 10 рабочих танков на Черниговщине (ФОТО)

10 мар 2022, 21:00
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Війна в Україні показує мужність та героїзм наших захисників. 10 березня підрозділи Збройних сил на Чернігівщині захопили 10 робочих танків.

Українці провели успішний бій з російськими окупантами. Радісну новину повідомило оперативне командування «Північ».

Також військовим вдалося захопити один зенітно-ракетний комплекс та бойову машину для евакуації.

У повідомленні зазначено, що українські захисники вели бій з переважаючими силами противника.

Вірте в своїх захисників! — зазначило командування.



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Нагадаємо, наші захисники 10 березня відбили в російських окупантів черговий ЗРГК «Панцир-С1». За окремим оцінками, його експортна вартість сягає 20 млн дол.

Источник: Ракурс


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