Отмену НДС и акциза на горючее анонсировал Зеленский

В Украине могут отменить акцизы на горючее.

https://racurs.ua/n168311-otmenu-nds-i-akciza-na-goruchee-anonsiroval-zelenskiy.html

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В Україні з метою уникнення паливного дефіциту та стабілізації цін можуть скасувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз на пальне.

Відповідне рішення вже погодив Кабмін, тепер його має ще затвердити Верховна Рада. Про це у новому відеозверненні до українців сьогодні, 12 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного парламентського засідання.

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Узгоджено повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне — на бензин, на дизель, — зазначив Зеленський. — Це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново, але й з розрахунку на потреби всіх громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу були зірвані плани ворога зі швидкого захоплення країни. Сьогодні триває вже 17-й день спротиву російській навалі.