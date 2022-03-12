Враг захватил окрестности Мариуполя — Генштабhttps://racurs.ua/n168310-vrag-zahvatil-okrestnosti-mariupolya-genshtab.htmlРакурс
Окупанти захопили східні околиці Маріуполя.
Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля противника зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.
За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних сил України та втратили наступальні спроможності, — зазначається в повідомленні.
На інших напрямках станом на 12.00 сьогоднішнього дня склалася така ситуація:
- на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках ворог, зазнавши втрат, зупинився на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси;
- на Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом білорусі здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у бойових діях проти України на боці РФ;
- на Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ;
- на Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область);
- на Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли. Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення. Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до Капитолівки;
- на Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку населеного пункту Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку населеного пункту Ольгинка;
- на Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.
З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали, — зазначається в повідомленні. — Противник відступив у район населеного пункту Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.