Триває оборона Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n168310-vorog-zahopyv-okolyci-mariupolya-genshtab.html

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Окупанти захопили східні околиці Маріуполя.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля противника зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних сил України та втратили наступальні спроможності, — зазначається в повідомленні.

На інших напрямках станом на 12.00 сьогоднішнього дня склалася така ситуація:

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на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках ворог, зазнавши втрат, зупинився на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси;

на Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом білорусі здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у бойових діях проти України на боці РФ;

на Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ;

на Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область);

на Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли. Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення. Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до Капитолівки;

на Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку населеного пункту Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку населеного пункту Ольгинка;

на Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.