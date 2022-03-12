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Окупанти на Донеччині застосували «Точку-У», фото: Павло Кириленко

Окупанти запустили «Точку-У» по Авдіївці, ракета не вибухнула (ФОТО)

12 бер 2022, 13:44
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На Донбасі сьогодні, 12 березня, зранку під обстрілами опинилися обстрілами Очеретинська та Авдіївська громади.

Зокрема, авдіївський напрямок росіяни обстріляли з установок «Точка-У» і «Град». Наслідки обстрілів встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Крім того, окупанти сьогодні також обстріляли в Кам’янку в Очеретинській громаді.

На щастя, без жертв серед мирного населення, але є пошкоджені будинки, — зазначив Кириленко.

Крім того, снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, залишивши без електрики Троїцьке, Новобахмутівку, Новоселівку та Олександропіль.

Кириленко також опублікував фото запущеної на Авдіївку ракети «Точка-У», яка не розірвалася.

Піротехніки кажуть, що третина ракет, яким окупанти обстрілюють Україну не вибухає, — прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — Воно все не в боєздатному стані.



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Окупанти на Донеччині застосували «Точку-У», фото: Павло Кириленко

Джерело: Ракурс


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