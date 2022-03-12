Володимир Путін кинув в напад на Україну новобранців

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Ракурс

Російська влада через маніакальне бажання захопити Україну за три дні кинула в бій навіть новобранців та «альтернативників» (призовників, які замість строкової служби мають відпрацьовувати на суспільних роботах).

Про це розповів черговий полонений російський військовий, якого, як виявилося, призвали в армію лише два місяці тому, повідомляє прес-центр СБУ.

За словами окупанта, багато підрозділів російських військ — це звичайний баласт, їх військове завдання фактично полягало в тому, щоб відволікати вогонь на себе.

Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу, — розповів полонений.

За його словами, російська пропаганда та військове керівництво стверджують, що війни в Україні фактично нібито немає, а російські війська нібито зустрічають як «визволителів».

Говорять, якщо є якісь втрати у нашого складу, то це через необержність — солдат, грубо кажучи, впав, ногу підвернув, — зазначає полонений. — А насправді все — і від ваших, і від своїх гинуть.

Тепер він свідчить проти інших загарбників і допомагає СБУ довести справу до Гаазького трибуналу.

За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз — ще й воєнним полоненим, — говорить окупант.

За словами полоненого, він не сподівається на обмін, оскільки РФ «навіть трупи солдат не забирає".

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