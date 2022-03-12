Ракурсhttps://racurs.ua/
Запорізьку АЕС захопили окупанти, фото: «Галицький кореспондент»
Окупанти привезли 11 інженерів з «Росатому» на захоплену Запорізьку АЕСhttps://racurs.ua/ua/n168307-okupanty-pryvezly-11-injeneriv-z-rosatomu-na-zahoplenu-zaporizku-aes.htmlРакурс
На Запорізьку АЕС, захоплену окупантами, вчора, 11 березня, прибули 11 цивільних осіб із «Росатому».
Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».
Зазначається, що серед вказаних осіб було ідентифіковано:
- головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка;
- заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова.
За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами, — зазначають в «Енергоатомі». — Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками..
Зазначається, що інший представник окупантів, який представився керівником «військово-цивільної адміністрації», заявив, що це нібито «територія РФ і буде такою назавжди», а Запорізька АЕС уже належить до системи управління російського концерну «Росатом».
Нагадаємо, окупанти нещодавно заявили, що Запорізька АЕС нібито перебуває у власності «Росатому».