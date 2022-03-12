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Запорожскую АЭС захватили оккупанты, фото: «Галицкий корреспондент»

Оккупанты привезли 11 инженеров из «Росатома» на захваченную Запорожскую АЭС

12 мар 2022, 12:35
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На Запорізьку АЕС, захоплену окупантами, вчора, 11 березня, прибули 11 цивільних осіб із «Росатому».

Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що серед вказаних осіб було ідентифіковано:

  • головного інженера Балаковської АЕС Олега Романенка;
  • заступника головного інженера з ремонтів Ростовської АЕС Івана Малахова.

За словами представника цієї групи, їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки після обстрілів і захоплення станції, а також надання допомоги з ремонтами, — зазначають в «Енергоатомі». — Іншою причиною їхньої появи також називають відмову проукраїнського керівництва та персоналу ЗАЕС співпрацювати із загарбниками.



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Зазначається, що інший представник окупантів, який представився керівником «військово-цивільної адміністрації», заявив, що це нібито «територія РФ і буде такою назавжди», а Запорізька АЕС уже належить до системи управління російського концерну «Росатом».

Нагадаємо, окупанти нещодавно заявили, що Запорізька АЕС нібито перебуває у власності «Росатому».

Источник: Ракурс


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