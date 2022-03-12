79 детей погибли за время войныhttps://racurs.ua/n168306-79-detey-pogibli-za-vremya-masshtabnogo-rossiyskogo-napadeniya.htmlРакурс
В Україні за час масштабного російського нападу, який розпочався 24 лютого, загинули 79 дітей.
Ще майже 100 дітей поранені. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії, — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.
Ворогом зруйновані вже понад 280 навчальних закладів, з них дев’ять — повністю знищені. Зокрема:
- у Донецькій області пошкоджені 110 навчальних закладів;
- у Сумській області — 28;
- у Києві — 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.
Зазначається, що ворог щодня в середньому руйнує 17 навчальних закладів.
7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів, — наголошують у відомстві.