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Ракурс
Майже 80 дітей загинули за час російського нападу, фото: FreeImages

79 дітей загинули за час війни

12 бер 2022, 11:55
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В Україні за час масштабного російського нападу, який розпочався 24 лютого, загинули 79 дітей.

Ще майже 100 дітей поранені. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях.

Ворогом зруйновані вже понад 280 навчальних закладів, з них дев’ять — повністю знищені. Зокрема:

  • у Донецькій області пошкоджені 110 навчальних закладів;
  • у Сумській області — 28;
  • у Києві — 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ.

Зазначається, що ворог щодня в середньому руйнує 17 навчальних закладів.



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7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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