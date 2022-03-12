Оккупанты запустили «Точку-У» по Авдеевке, ракета не взорвалась (ФОТО)https://racurs.ua/n168309-okkupanty-zapustili-tochku-u-po-avdeevke-raketa-ne-vzorvalas-foto.htmlРакурс
На Донбасі сьогодні, 12 березня, зранку під обстрілами опинилися обстрілами Очеретинська та Авдіївська громади.
Зокрема, авдіївський напрямок росіяни обстріляли з установок «Точка-У» і «Град». Наслідки обстрілів встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Крім того, окупанти сьогодні також обстріляли в Кам’янку в Очеретинській громаді.
На щастя, без жертв серед мирного населення, але є пошкоджені будинки, — зазначив Кириленко.
Крім того, снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, залишивши без електрики Троїцьке, Новобахмутівку, Новоселівку та Олександропіль.
Кириленко також опублікував фото запущеної на Авдіївку ракети «Точка-У», яка не розірвалася.
Піротехніки кажуть, що третина ракет, яким окупанти обстрілюють Україну не вибухає, — прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — Воно все не в боєздатному стані.