Оккупанты в Донецкой области применили «Точку-У», фото: Павел Кириленко

https://racurs.ua/n168309-okkupanty-zapustili-tochku-u-po-avdeevke-raketa-ne-vzorvalas-foto.html

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На Донбасі сьогодні, 12 березня, зранку під обстрілами опинилися обстрілами Очеретинська та Авдіївська громади.

Зокрема, авдіївський напрямок росіяни обстріляли з установок «Точка-У» і «Град». Наслідки обстрілів встановлюються. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Крім того, окупанти сьогодні також обстріляли в Кам’янку в Очеретинській громаді.

На щастя, без жертв серед мирного населення, але є пошкоджені будинки, — зазначив Кириленко.

Крім того, снаряди перебили високовольтну лінію електропередач, залишивши без електрики Троїцьке, Новобахмутівку, Новоселівку та Олександропіль.

Кириленко також опублікував фото запущеної на Авдіївку ракети «Точка-У», яка не розірвалася.

Піротехніки кажуть, що третина ракет, яким окупанти обстрілюють Україну не вибухає, — прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — Воно все не в боєздатному стані.

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